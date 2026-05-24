Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Названа официальная причина смерти двукратного чемпиона NASCAR Кайла Буша

Названа официальная причина смерти двукратного чемпиона NASCAR Кайла Буша
Комментарии

Семья американского гонщика NASCAR Кайла Буша, скончавшегося 21 мая 2026 года, выступила с официальным заявлением, в котором раскрыла причины смерти двукратного чемпиона серии.

«Согласно медицинскому заключению, переданному семье Буш, серьёзная пневмония переросла в сепсис, что привело к стремительным и слишком серьёзным сопутствующим осложнениям», — гласит заявление.

Также семья попросила сохранять принципы приватности в этот сложный для неё момент.

Ранее сообщалось, что Буш внезапно потерял сознание за день до смерти, когда работал на гоночном симуляторе, после чего был экстренно госпитализирован.

Материалы по теме
Скончался знаменитый американский гонщик. Ему был 41 год, а что произошло — неясно
Скончался знаменитый американский гонщик. Ему был 41 год, а что произошло — неясно
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android