Хэмилтон пожаловался на отставание «Феррари» от «Мерседеса» на прямых
Британский гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал пятый результат в квалификации Гран-при Канады Формулы-1, отметив, что ему трудно сражаться с обладателями силовых установок «Мерседеса» из-за их более высоких максимальных скоростей на прямых.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Квалификация
23 мая 2026, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:12.578
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.068
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.151

«Ребята на базе потрясающе поработали с машиной. Автомобиль фантастический, однако битва обновлений идёт весь сезон. Надежность у нас очень хорошая, но когда тебе не хватает скорости на прямых в сравнении с „Мерседесом“, то приходится непросто», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Напарник Льюиса по «Феррари» Шарль Леклер занял в квалификации восьмое место.

