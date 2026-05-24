Хэмилтон пожаловался на отставание «Феррари» от «Мерседеса» на прямых

Британский гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал пятый результат в квалификации Гран-при Канады Формулы-1, отметив, что ему трудно сражаться с обладателями силовых установок «Мерседеса» из-за их более высоких максимальных скоростей на прямых.

«Ребята на базе потрясающе поработали с машиной. Автомобиль фантастический, однако битва обновлений идёт весь сезон. Надежность у нас очень хорошая, но когда тебе не хватает скорости на прямых в сравнении с „Мерседесом“, то приходится непросто», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Напарник Льюиса по «Феррари» Шарль Леклер занял в квалификации восьмое место.