Пиастри: все равно не считаю, что у нас есть такой темп, как у «Мерседеса»

Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал четвёртый результат в квалификации Гран-при Канады. Пиастри уступил времени поула Джорджа Расселла две десятые секунды.

«Думаю, мы чуть ближе к „Мерседесу“, да, но все равно не считаю, что у нас есть такой темп, как у них. Их темп в спринте, пока они не начали сражаться, был впечатляющим. Подождём и посмотрим, что будет в гонке с погодой. Думаю, она дала бы нам наибольший шанс.

Наши старты в порядке, однако здесь очень короткий разгон к первому повороту, так что нет таких же возможностей для прогресса", — приводит слова Пиастри Sky Sports.