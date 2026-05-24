Пиастри: все равно не считаю, что у нас есть такой темп, как у «Мерседеса»

Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал четвёртый результат в квалификации Гран-при Канады. Пиастри уступил времени поула Джорджа Расселла две десятые секунды.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Квалификация
23 мая 2026, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:12.578
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.068
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.151

«Думаю, мы чуть ближе к „Мерседесу“, да, но все равно не считаю, что у нас есть такой темп, как у них. Их темп в спринте, пока они не начали сражаться, был впечатляющим. Подождём и посмотрим, что будет в гонке с погодой. Думаю, она дала бы нам наибольший шанс.

Наши старты в порядке, однако здесь очень короткий разгон к первому повороту, так что нет таких же возможностей для прогресса", — приводит слова Пиастри Sky Sports.

