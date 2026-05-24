Хаджар рассказал, что очень расстроен квалификацией. Исак проиграл Ферстаппену 28 тысячных

Французский гонщик «Ред Булл» Исак Хаджар прокомментировал седьмой результат в квалификации Гран-при Канады. Хаджар уступил своему напарнику Максу Ферстаппену 28 тысячных секунды.

«Я очень расстроен. Начиная с Майами, я не даю результат в третьем сегменте. Я допускаю ошибки, недостаточно точен на финальных кругах в третьем сегменте. Время на круге упускается, и это досадно, ведь у нас блестящая машина. Я очень расстроен.

Нашей машиной не очень-то легко управлять, она на грани. Иногда я хочу слишком многого. Ну, и когда у тебя всего две гонки за восемь недель, то тоже трудно оставаться на пике", — приводит слова Хаджара Sky Sports.