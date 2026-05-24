Хаджар рассказал, что очень расстроен квалификацией. Исак проиграл Ферстаппену 28 тысячных
Поделиться
Французский гонщик «Ред Булл» Исак Хаджар прокомментировал седьмой результат в квалификации Гран-при Канады. Хаджар уступил своему напарнику Максу Ферстаппену 28 тысячных секунды.
Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Квалификация
23 мая 2026, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:12.578
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.068
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.151
«Я очень расстроен. Начиная с Майами, я не даю результат в третьем сегменте. Я допускаю ошибки, недостаточно точен на финальных кругах в третьем сегменте. Время на круге упускается, и это досадно, ведь у нас блестящая машина. Я очень расстроен.
Нашей машиной не очень-то легко управлять, она на грани. Иногда я хочу слишком многого. Ну, и когда у тебя всего две гонки за восемь недель, то тоже трудно оставаться на пике", — приводит слова Хаджара Sky Sports.
Комментарии
- 24 мая 2026
-
01:35
-
01:27
-
01:23
-
01:19
-
01:15
-
01:09
-
01:03
-
00:50
-
00:39
-
00:29
-
00:18
-
00:02
- 23 мая 2026
-
23:39
-
23:04
-
22:50
-
22:18
-
21:45
-
21:39
-
21:05
-
20:38
-
20:30
-
20:26
-
20:19
-
20:06
-
19:33
-
19:25
-
18:34
-
18:29
-
17:54
-
17:00
-
16:58
-
16:46
-
16:34
-
15:51
-
15:30