Хаджар рассказал, что очень расстроен квалификацией. Исак проиграл Ферстаппену 28 тысячных

Французский гонщик «Ред Булл» Исак Хаджар прокомментировал седьмой результат в квалификации Гран-при Канады. Хаджар уступил своему напарнику Максу Ферстаппену 28 тысячных секунды.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Квалификация
23 мая 2026, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:12.578
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.068
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.151

«Я очень расстроен. Начиная с Майами, я не даю результат в третьем сегменте. Я допускаю ошибки, недостаточно точен на финальных кругах в третьем сегменте. Время на круге упускается, и это досадно, ведь у нас блестящая машина. Я очень расстроен.

Нашей машиной не очень-то легко управлять, она на грани. Иногда я хочу слишком многого. Ну, и когда у тебя всего две гонки за восемь недель, то тоже трудно оставаться на пике", — приводит слова Хаджара Sky Sports.

