Ферстаппен пожаловался на скорость на прямых и настройки машины в квалификации ГП Канады

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался недоволен работой машины в квалификации Гран-при Канады, где он занял шестое место.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Квалификация
23 мая 2026, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:12.578
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.068
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.151

«Не имею представления, что происходило по ходу квалификации. Всё очень странно. С каждым кругом, чем больше я проезжал, тем медленнее становился на прямых. Конечно, я часто выигрывал время в поворотах. Но затем по сути терял ещё больше на прямых.

Не знаю, сделали ли мы всё верно. Я несколько раз спрашивал и ничего не слышал в ответ. Никакого фидбэка. Так что просто проезжал свои круги. На бордюрах и неровностях машина вела себя чуть лучше, но в итоге с этими настройками я потерял прижимную силу. Так что по факту разница не большая. Получается замкнутый круг. Вероятно, и сама команда не знает.

Мы попробовали кое-что, что уже пробовали много раз и оно никогда не срабатывало. Но в команде были уверены. Однако очевидно, что это не работает", — приводит слова Ферстаппена GPBlog.

