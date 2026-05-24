Ферстаппен пожаловался на скорость на прямых и настройки машины в квалификации ГП Канады

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался недоволен работой машины в квалификации Гран-при Канады, где он занял шестое место.

«Не имею представления, что происходило по ходу квалификации. Всё очень странно. С каждым кругом, чем больше я проезжал, тем медленнее становился на прямых. Конечно, я часто выигрывал время в поворотах. Но затем по сути терял ещё больше на прямых.

Не знаю, сделали ли мы всё верно. Я несколько раз спрашивал и ничего не слышал в ответ. Никакого фидбэка. Так что просто проезжал свои круги. На бордюрах и неровностях машина вела себя чуть лучше, но в итоге с этими настройками я потерял прижимную силу. Так что по факту разница не большая. Получается замкнутый круг. Вероятно, и сама команда не знает.

Мы попробовали кое-что, что уже пробовали много раз и оно никогда не срабатывало. Но в команде были уверены. Однако очевидно, что это не работает", — приводит слова Ферстаппена GPBlog.