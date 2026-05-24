Пьер Гасли столкнулся с сурком в квалификации Гран-при Канады

Французский гонщик Пьер Гасли стал вторым пилотом Формулы-1 за гоночный уикенд Гран-при Канады, кто столкнулся на трассе в Монреале с сурком. Гасли задел сурка днищем болида во время первого сегмента квалификации. Выжило ли животное, неизвестно.

«К сожалению, машина Пьера понесла некоторые повреждения днища в первом сегменте в результате столкновения с сурком. Это повлияло на управление машины во втором сегменте», — рассказал руководитель «Альпин» Стив Нильсен.

Ранее на пятничной тренировке сурка сбил пилот «Уильямса» Алекс Албона. От сильного удара на машине таиландского гонщика сломалась передняя подвеска, что привело к столкновению с отбойником.

