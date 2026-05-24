Хэмилтон избежал штрафа за эпизод с Гасли во время квалификации Гран-при Канады

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон избежал наказания после того, как стюарды Формулы-1 рассмотрели инцидент по итогам квалификации Гран-при Канады, сообщает Racingnews365.
Хэмилтон должен был объяснить эпизод с возможной блокировкой пилота «Альпин» Пьера Гасли в восьмом повороте. По мнению судей, британец помешал пилоту «Альпин» во время быстрого круга, и они хотели заслушать объяснения семикратного чемпиона мира после сессии.
Отмечается, Хэмилтон объяснил, что был уверен, что Гасли не находился на быстром круге, и его команда подтвердила, что придерживалась того же мнения. Пилот и представитель Гасли заявили, что не считают это случаем «ненужного блокирования». Поэтому стюарды приняли решение не предпринимать дальнейших действий.
Вызов к стюардам был назначен несмотря на то, что и Хэмилтон, и Гасли прошли дальше в следующий сегмент квалификации.
- 24 мая 2026
