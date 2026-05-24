Стюарды вынесли решение по блокировке Строллом Хюлькенберга в квалификации ГП Канады

Стюарды ФИА решили не наказывать пилота Формулы-1 Лэнса Стролла («Астон Мартин») за блокировку Нико Хюлькенберга («Ауди») в основной квалификации Гран-при Канады.

«Стюарды заслушали гонщика автомобиля №18 (Лэнс Стролл), представителей команды, а также изучили данные системы маршалов, видеозаписи, хронометраж, телеметрию, радиопереговоры команды и видеозаписи с борта автомобиля.

Гонщик автомобиля №18 сообщил, что видел приближающийся автомобиль №27, но знал, что на этом отрезке круга у него недостаточно мощности, чтобы ускориться. Он также полагал, что если бы попытался уйти с гоночной траектории (то есть влево), то рисковал бы потерять контроль, поскольку ранее уже выезжал на траву на предыдущем повороте, и это, в сочетании с тем, что трасса слева была «грязной», не обеспечило бы достаточного сцепления.

Гонщик автомобиля №27 (в письменном заявлении) и представитель команды автомобиля №27 согласились, что это не было случаем «ненужного блокирования». В связи с этим стюарды принимают решение не предпринимать дальнейших действий», — говорится в решении стюардов.