Стюарды вынесли решение по блокировке Строллом Хюлькенберга в квалификации ГП Канады

Стюарды вынесли решение по блокировке Строллом Хюлькенберга в квалификации ГП Канады
Стюарды ФИА решили не наказывать пилота Формулы-1 Лэнса Стролла («Астон Мартин») за блокировку Нико Хюлькенберга («Ауди») в основной квалификации Гран-при Канады.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Квалификация
23 мая 2026, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:12.578
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.068
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.151

«Стюарды заслушали гонщика автомобиля №18 (Лэнс Стролл), представителей команды, а также изучили данные системы маршалов, видеозаписи, хронометраж, телеметрию, радиопереговоры команды и видеозаписи с борта автомобиля.

Гонщик автомобиля №18 сообщил, что видел приближающийся автомобиль №27, но знал, что на этом отрезке круга у него недостаточно мощности, чтобы ускориться. Он также полагал, что если бы попытался уйти с гоночной траектории (то есть влево), то рисковал бы потерять контроль, поскольку ранее уже выезжал на траву на предыдущем повороте, и это, в сочетании с тем, что трасса слева была «грязной», не обеспечило бы достаточного сцепления.

Гонщик автомобиля №27 (в письменном заявлении) и представитель команды автомобиля №27 согласились, что это не было случаем «ненужного блокирования». В связи с этим стюарды принимают решение не предпринимать дальнейших действий», — говорится в решении стюардов.

