Предварительная стартовая решётка Гран-при Канады Формулы-1

По итогам основной квалификации Гран-при Канады пилоты Формулы-1 не получили штрафов, несмотря на часть разбирательств с Льюисом Хэмилтоном («Феррари») и Лэнсом Строллом («Астон Мартин»), что означает соответствие предварительной стартовой решётки воскресной гонки результатам квалификации.

Формула-1. Гран-при Канады. Предварительная стартовая решётка:

1. Джордж Расселл («Мерседес»).

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

3. Ландо Норрис («Макларен»).

4. Оскар Пиастри («Макларен»).

5. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

7. Исак Хаджар («Ред Булл»).

8. Шарль Леклер («Феррари»).

9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).

10. Франко Колапинто («Альпин»).

11. Нико Хюлькенберг («Ауди»).

12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

13. Габриэл Бортолето («Ауди»).

14. Пьер Гасли («Альпин»).

15. Карлос Сайнс («Уильямс»).

16. Оливер Берман («Хаас»).

17. Эстебан Окон («Хаас»).

18. Алекс Албон («Уильямс»).

19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

20. Серхио Перес («Кадиллак»).

21. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

22. Валттери Боттас («Кадиллак»).