Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Дамир Идиятулин стал победителем квалификации RDS GP в Санкт-Петербурге

Дамир Идиятулин стал победителем квалификации RDS GP в Санкт-Петербурге
Комментарии

Спустя несколько недель после старта сезона 2026 года в Гран-при Российской Дрифт Серии начался второй этап. 23 мая на трассе «Игора Драйв» состоялись квалификационные заезды, которые сразу преподнесли сюрпризы.

Фото: RDS GP

Автодром под Санкт-Петербургом, помимо этапа соревнований главного чемпионата страны по дрифту, стал ареной первых в истории RDS GP учебно-тренировочных сборов (УТС) для юниоров, которые проходят при поддержке программы развития молодых кадров автоспорта Aimol Junior. Формат УТС не подразумевает очного противостояния молодых пилотов с постоянными участниками Российской Дрифт Серии. Однако если бы протокол квалификации был общим, то на первых строчках обосновались бы опытнейший Дамир Идиятулин (Fresh Racing) и 12-летний Арсений Цареградцев, показавшие одинаковый результат в своих лучших попытках!

Юниорам выпало открывать спортивную программу дня, и молодые таланты вынуждены были проводить свои квалификационные попытки в непростых условиях — на подсыхающей после утреннего дождя трассе. Лучше всех с этим вызовом справился Арсений Цареградцев, сын двукратного чемпиона RDS GP и лидера «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» Аркадия Цареградцева.

Фото: RDS GP

Долгое время результат Цареградцева-младшего не могли превзойти даже опытные пилоты Гран-при РДС, которые вышли на трассу сразу после юниоров. Дотянуться до Арсения смог только Дамир Идиятулин, в своей лучшей попытке проехавший также на 98,5 балла и ставший победителем квалификации второго этапа Гран-при Российской Дрифт Серии. В тройку сильнейших также вошли два чемпиона: Георгий Чивчян (Takayama Forward Auto) с результатом 98 баллов стал вторым, Аркадий Цареградцев с проездом на 94,5 балла — третьим.

Из-за невозможности стабильно ехать по подсыхающему асфальту сразу несколько пилотов приняли решение пожертвовать одной попыткой и перенести свою квалификацию в «группу здоровья» с единственным зачётным проездом в самом конце сессии. Для большинства пошедших на этот шаг такая тактика оказалась выигрышной. В стадию ТОП-32 не смог выйти только Станислав Антропов, дебютировавший в RDS GP по уайлд-кард (wild card), — пилот развернулся и обнулил свою единственную квалификационную попытку.

Фото: RDS GP

RDS GP 2026. 2-й этап. «Игора Драйв». ТОП-32:

  • Дамир Идиятулин — bye run;
  • Роман Тиводар — Андрей Астапов;
  • Владислав Попов — Дмитрий Путилин;
  • Тимофей Добровольский — Илья Фёдоров;
  • Антон Козлов — bye run;
  • Антон Клямко — Евгений Лосев;
  • Томми Кайли — Дмитрий Щербина;
  • Данила Воробьёв — Антон Дмитриенко;
  • Георгий Чивчян — bye run;
  • Денис Мигаль — Артур Зелёный;
  • Сергей Кузнецов — Владислав Ерофеев;
  • Иван Пальмин — Александр Леонов;
  • Аркадий Цареградцев — bye run;
  • Григорий Гусев — Михаил Давидянц;
  • Илья Попов — Руслан Арефьев;
  • Пётр Бородин — Артём Лейтис.

Борьба на втором этапе Гран-при Российской Дрифт Серии продолжится 24 мая, когда на трассе «Игора Драйв» начнутся официальные парные заезды. Воскресенье пройдёт под знаком дуэлей, начиная со стадии ТОП-32 и вплоть до финала, которые определят призёров и победителя уикенда большого дрифта в Санкт-Петербурге.

Материалы по теме
Яркий легионер RDS GP сразу всех победил! Даже Царя
Рейтинг
Яркий легионер RDS GP сразу всех победил! Даже Царя
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android