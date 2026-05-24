Дамир Идиятулин стал победителем квалификации RDS GP в Санкт-Петербурге

Спустя несколько недель после старта сезона 2026 года в Гран-при Российской Дрифт Серии начался второй этап. 23 мая на трассе «Игора Драйв» состоялись квалификационные заезды, которые сразу преподнесли сюрпризы.

Автодром под Санкт-Петербургом, помимо этапа соревнований главного чемпионата страны по дрифту, стал ареной первых в истории RDS GP учебно-тренировочных сборов (УТС) для юниоров, которые проходят при поддержке программы развития молодых кадров автоспорта Aimol Junior. Формат УТС не подразумевает очного противостояния молодых пилотов с постоянными участниками Российской Дрифт Серии. Однако если бы протокол квалификации был общим, то на первых строчках обосновались бы опытнейший Дамир Идиятулин (Fresh Racing) и 12-летний Арсений Цареградцев, показавшие одинаковый результат в своих лучших попытках!

Юниорам выпало открывать спортивную программу дня, и молодые таланты вынуждены были проводить свои квалификационные попытки в непростых условиях — на подсыхающей после утреннего дождя трассе. Лучше всех с этим вызовом справился Арсений Цареградцев, сын двукратного чемпиона RDS GP и лидера «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» Аркадия Цареградцева.

Долгое время результат Цареградцева-младшего не могли превзойти даже опытные пилоты Гран-при РДС, которые вышли на трассу сразу после юниоров. Дотянуться до Арсения смог только Дамир Идиятулин, в своей лучшей попытке проехавший также на 98,5 балла и ставший победителем квалификации второго этапа Гран-при Российской Дрифт Серии. В тройку сильнейших также вошли два чемпиона: Георгий Чивчян (Takayama Forward Auto) с результатом 98 баллов стал вторым, Аркадий Цареградцев с проездом на 94,5 балла — третьим.

Из-за невозможности стабильно ехать по подсыхающему асфальту сразу несколько пилотов приняли решение пожертвовать одной попыткой и перенести свою квалификацию в «группу здоровья» с единственным зачётным проездом в самом конце сессии. Для большинства пошедших на этот шаг такая тактика оказалась выигрышной. В стадию ТОП-32 не смог выйти только Станислав Антропов, дебютировавший в RDS GP по уайлд-кард (wild card), — пилот развернулся и обнулил свою единственную квалификационную попытку.

RDS GP 2026. 2-й этап. «Игора Драйв». ТОП-32:

Дамир Идиятулин — bye run;

Роман Тиводар — Андрей Астапов;

Владислав Попов — Дмитрий Путилин;

Тимофей Добровольский — Илья Фёдоров;

Антон Козлов — bye run;

Антон Клямко — Евгений Лосев;

Томми Кайли — Дмитрий Щербина;

Данила Воробьёв — Антон Дмитриенко;

Георгий Чивчян — bye run;

Денис Мигаль — Артур Зелёный;

Сергей Кузнецов — Владислав Ерофеев;

Иван Пальмин — Александр Леонов;

Аркадий Цареградцев — bye run;

Григорий Гусев — Михаил Давидянц;

Илья Попов — Руслан Арефьев;

Пётр Бородин — Артём Лейтис.

Борьба на втором этапе Гран-при Российской Дрифт Серии продолжится 24 мая, когда на трассе «Игора Драйв» начнутся официальные парные заезды. Воскресенье пройдёт под знаком дуэлей, начиная со стадии ТОП-32 и вплоть до финала, которые определят призёров и победителя уикенда большого дрифта в Санкт-Петербурге.