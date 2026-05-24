Машина «Мерседеса» стала медленнее из-за настроек с прицелом на гонку

Главный инженер команды Формулы-1 «Мерседес» Эндрю Шовлин рассказал, что болид W17, на котором ездят Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли, в основной квалификации стал более медленным в сравнении со спринт-квалификацией.

«Мы внесли небольшие изменения в машину перед основной квалификацией, в основном с оглядкой на более прохладные и, возможно, мокрые условия завтра. Машину было немного сложнее балансировать на протяжении сессии, чем в пятницу; однако финальные круги обоих гонщиков были хорошими, и здорово снова забрать первый ряд целиком. Хотя определённо создавалось впечатление, что мы усложнили себе жизнь и в итоге, вероятно, сделали машину немного медленнее, но на хронометраже нет картинок, и мы снова возглавляем пелотон в воскресенье.

Получится интересная гонка, особенно если мы получим дождевые условия. Мы ещё не тестировали W17 в полноценных мокрых условиях, так что будет много нового. Мы подготовимся как можно лучше и, надеюсь, сможем снова побороться за хороший результат завтра», — приводит слова Шовлина пресс-служба команды.