Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Машина «Мерседеса» стала медленнее из-за настроек с прицелом на гонку

Машина «Мерседеса» стала медленнее из-за настроек с прицелом на гонку
Комментарии

Главный инженер команды Формулы-1 «Мерседес» Эндрю Шовлин рассказал, что болид W17, на котором ездят Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли, в основной квалификации стал более медленным в сравнении со спринт-квалификацией.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Квалификация
23 мая 2026, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:12.578
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.068
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.151

«Мы внесли небольшие изменения в машину перед основной квалификацией, в основном с оглядкой на более прохладные и, возможно, мокрые условия завтра. Машину было немного сложнее балансировать на протяжении сессии, чем в пятницу; однако финальные круги обоих гонщиков были хорошими, и здорово снова забрать первый ряд целиком. Хотя определённо создавалось впечатление, что мы усложнили себе жизнь и в итоге, вероятно, сделали машину немного медленнее, но на хронометраже нет картинок, и мы снова возглавляем пелотон в воскресенье.

Получится интересная гонка, особенно если мы получим дождевые условия. Мы ещё не тестировали W17 в полноценных мокрых условиях, так что будет много нового. Мы подготовимся как можно лучше и, надеюсь, сможем снова побороться за хороший результат завтра», — приводит слова Шовлина пресс-служба команды.

Материалы по теме
Что за битва в квалификации Ф-1! «Мерседес» выиграл еле-еле, конкуренты — рядом
Что за битва в квалификации Ф-1! «Мерседес» выиграл еле-еле, конкуренты — рядом
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android