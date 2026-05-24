«Понял информацию на брифинге иначе». Антонелли — об агрессивной защите Расселла в спринте

19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли высказался об агрессивной обороне своего напарника по «Мерседесу» Джорджа Расселла в спринте Гран-при Канады.

«У нас происходят брифинги перед гонками, и [борьба между собой] это то, что мы проговариваем. Мы гоняемся, чтобы побеждать, и стараемся сделать всё возможное, чтобы защитить свою позицию. Так что, конечно, вероятно, я понял информацию с этого собрания немного иначе. Очевидно, мне нужно перепроверить информацию. Эмоции [в спринте] в тот момент были на пределе, и, очевидно, я был очень раздражён. Мне просто нужно перепроверить, и, несомненно, мы поговорим об этом и проясним ситуацию.

Вероятно, нам просто нужно немного ясности. Тогда, когда всё прояснится, я думаю, всё будет хорошо. Мне нужно, вероятно, спросить ещё раз. Но главное для команды — чтобы не было контакта, чтобы мы не врезались друг в друга, что сегодня к этому было очень близко. Я думаю, это самое важное для команды. Также, как гонщик, ты не хочешь врезаться в своего напарника по команде. Мы все хотим лучшего, в первую очередь друг для друга, но также и для команды. Так что, несомненно, мы всё проясним, и всё будет хорошо», — приводит слова Антонелли GPblog.