Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Понял информацию на брифинге иначе». Антонелли — об агрессивной защите Расселла в спринте

«Понял информацию на брифинге иначе». Антонелли — об агрессивной защите Расселла в спринте
Комментарии

19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли высказался об агрессивной обороне своего напарника по «Мерседесу» Джорджа Расселла в спринте Гран-при Канады.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Спринт
23 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
28:50.951
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.272
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.843

«У нас происходят брифинги перед гонками, и [борьба между собой] это то, что мы проговариваем. Мы гоняемся, чтобы побеждать, и стараемся сделать всё возможное, чтобы защитить свою позицию. Так что, конечно, вероятно, я понял информацию с этого собрания немного иначе. Очевидно, мне нужно перепроверить информацию. Эмоции [в спринте] в тот момент были на пределе, и, очевидно, я был очень раздражён. Мне просто нужно перепроверить, и, несомненно, мы поговорим об этом и проясним ситуацию.

Вероятно, нам просто нужно немного ясности. Тогда, когда всё прояснится, я думаю, всё будет хорошо. Мне нужно, вероятно, спросить ещё раз. Но главное для команды — чтобы не было контакта, чтобы мы не врезались друг в друга, что сегодня к этому было очень близко. Я думаю, это самое важное для команды. Также, как гонщик, ты не хочешь врезаться в своего напарника по команде. Мы все хотим лучшего, в первую очередь друг для друга, но также и для команды. Так что, несомненно, мы всё проясним, и всё будет хорошо», — приводит слова Антонелли GPblog.

Материалы по теме
«Это было грязновато». Жёсткая дуэль лидеров Ф-1 в Монреале осталась за Расселлом
«Это было грязновато». Жёсткая дуэль лидеров Ф-1 в Монреале осталась за Расселлом
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android