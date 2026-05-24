Руководитель «Хааса» отказался отвечать на вопрос о составе пилотов на 2027 год

Руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Аяо Комацу отказался отвечать на вопрос о будущем составе команды.

«Когда начнём рассматривать состав команды на 2027-й? Примерно сейчас — в мае, июне, июле. Думаю, все сейчас подыскивают пилотов на следующий год, и не только мы, а вообще все команды. Оставил бы я Окона и Бермана? Мне кажется, такой вопрос может устроить немного шума.

Потому что потом люди возьмут мои слова и скажут: «О, Аяо сказал это, значит, решение уже принято — они сохранят в команде Эстебана или вторая версия — они уволят его». Всё будет полностью вырвано из контекста, поэтому я не собираюсь отвечать на этот вопрос», — приводит слова Комацу издание RacingNews365.