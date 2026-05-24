Расселл — об агрессивной защите от Антонелли: всегда давал ему больше места, чем кому-либо

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл прокомментировал агрессивную оборону от своего напарника по «Мерседесу» Андреа Кими Антонелли в спринте Гран-при Канады.

«Правда в том, что мне тоже нужно это проверить. С моей стороны, я не думал, что сделал что-то не так, и меня не расследовали, так что я предполагаю, что гоночные директора и стюарды думали так же, но мне нужно это проверить.

Ясно, что между напарниками по команде мы гоняемся жёстко и честно, без контакта — это всегда цель. Я не защищался от Кими жёстче, чем делал бы это, например, с Ландо в той же ситуации. Мы оба здесь, чтобы бороться за победу. Даже в прошлом году, когда мы боролись, я всегда давал Кими немного больше места, чем кому-либо ещё. Как я уже сказал, мне нужно пересмотреть это. В пилотировании не было ничего предосудительного, и я не думаю, что это даже расследовалось, так что, я думаю, это говорит о многом», — приводит слова Расселла издание GPblog.