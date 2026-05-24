«Делает его победителем». Зоозащитная организация отреагировала на аварию Албона с сурком

Основательница зоозащитной организации People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) Ингрид Ньюкирк похвалила действия пилота Формулы-1 Алекса Албона («Уильямс») за попытку увернуться от столкновения с сурком в тренировке Гран-при Канады.
«Решение Алекса Албона вывернуть руль, чтобы попытаться не сбить сурка на трассе, делает его победителем. Проявив и мужество, и сострадание, он за долю секунды принял решение ценить жизнь беззащитного животного, и это обеспечивает ему место на пьедестале PETA. Животные не разбираются в гоночных трассах или быстро движущихся машинах; они просто пытаются жить своей жизнью. PETA надеется, что этот инцидент побудит организаторов Формулы-1 внедрить более эффективные сдерживающие меры для защиты животных, для которых эти места являются домом, а также самих гонщиков», — приводит слова Ньюкирк RacingNews365.
- 24 мая 2026
-
13:40
-
13:25
-
12:49
-
12:16
-
11:52
-
11:19
-
11:00
-
10:42
-
10:17
-
09:43
-
09:30
-
09:29
-
05:27
-
01:55
-
01:35
-
01:27
-
01:23
-
01:19
-
01:15
-
01:09
-
01:03
-
00:50
-
00:39
-
00:29
-
00:18
-
00:02
- 23 мая 2026
-
23:39
-
23:04
-
22:50
-
22:18
-
21:45
-
21:39
-
21:05
-
20:38
-
20:30