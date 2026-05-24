«Делает его победителем». Зоозащитная организация отреагировала на аварию Албона с сурком

Основательница зоозащитной организации People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) Ингрид Ньюкирк похвалила действия пилота Формулы-1 Алекса Албона («Уильямс») за попытку увернуться от столкновения с сурком в тренировке Гран-при Канады.

«Решение Алекса Албона вывернуть руль, чтобы попытаться не сбить сурка на трассе, делает его победителем. Проявив и мужество, и сострадание, он за долю секунды принял решение ценить жизнь беззащитного животного, и это обеспечивает ему место на пьедестале PETA. Животные не разбираются в гоночных трассах или быстро движущихся машинах; они просто пытаются жить своей жизнью. PETA надеется, что этот инцидент побудит организаторов Формулы-1 внедрить более эффективные сдерживающие меры для защиты животных, для которых эти места являются домом, а также самих гонщиков», — приводит слова Ньюкирк RacingNews365.