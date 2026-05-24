«Оставил бы там Ферстаппен место?» Вольф — о жёсткой обороне Расселла от Антонелли

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о борьбе Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли в спринте Гран-при Канады.

«Всё было хорошо, как и должно быть в спорте, будь то внутрикомандная битва или внешняя, и для нас это хороший урок. Мы, очевидно, проходили через эти эмоции с Нико [Росбергом] и Льюисом [Хэмилтоном], и спринтерская гонка — это всегда возможность перекалиброваться или перестроиться, и это было очень легко.

Перед уикендом мы усадили их и сказали: «Как мы хотим гоняться? Мы гоняемся с напарником также, как с любой третьей машиной, что меня устраивает, и не оставляем пространства? Или вы хотите оставлять пространство, чего я бы не ожидал, потому что в основе своей вы гоняетесь, чтобы побеждать и выигрывать чемпионат, или мы играем в это супергладкое сражение и вы обгоняете друг друга только на прямой или при торможении?» Мы договорились, что доверяем им. Они знают, как атаковать, но в любом случае никто не ожидает, что другой оставит пространство, потому что это слишком важно.

Хорошо знать правила. Оставил бы Макс там пространство? Нет. Открыл бы Макс «калитку» или оставил бы достаточно места в первом повороте? Он бы не стал. И я думаю, для них важно решить, как они хотят гоняться друг с другом, а затем и за результатом. Это рамки, которые они сами установили между собой, и мы счастливы», — приводит слова Вольфа Sky Sports.