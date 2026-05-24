В «Макларене» отреагировали на желание Ферстаппена уйти из Ф-1, если регламент не поменяют

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался об обсуждаемых поправках в регламент с соотношением мощности ДВС и электрической части 60/40, из-за отсутствия внедрения которых может уйти из серии Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

«С моей точки зрения, пока мы привыкаем к этой Формуле-1 и мы уже сделали несколько шагов вперёд с корректировками текущего оборудования, и, возможно, мы можем внести также дальнейшие корректировки на 2026 год. Изменение регламента, которое мы можем резюмировать в этом соотношении 60/40, на самом деле несколько сложнее, чем есть.

Предложение, выдвинутое ФИА, которое подразумевает увеличение мощности ДВС за счёт расхода топлива, направлено на перераспределение электрической энергии при рекуперации, при использовании, ёмкости аккумулятора — всё это было частью очень важного пакета, который сделает Формулу-1 лучше. Это общий интерес, который должен преобладать над частными интересами. Потому что если у нас не будет хорошего спорта, если мы не сохраним ценность бизнеса, ценность Формулы-1, все понесут потери.

Поэтому я очень надеюсь, что продолжающийся разговор приведёт к закреплению позиции. Будет достигнуто соглашение, которое сделает это соотношение 60/40 реальностью. Потому что это, наконец, преодолеет некоторые ограничения, которые фундаментально присущи этому оборудованию, которое мы сейчас используем.

Я думаю, мы в «Макларене» просто привыкаем к этому, потому что не хотим повторяться. Но если я послушаю разбор полётов с гонщиками, знаете, то один сказал: «Я так хорошо сработал, нажав на газ так рано на выходе из седьмого поворота и так рано на выходе из девятого поворота, я выигрываю немного времени на выходе, а затем я вижу, как другая машина получает преимущество, потому что он нажал на газ позже и теперь у него больше энергии на разрядке». Так что, я думаю, это то, что мы хотим исправить, и у нас есть возможность сделать это в 2027 году», — приводит слова Стеллы GPblog.