Главная Авто Новости

«Безумно сложная гонка». Ландо Норрис — о возможном дожде на Гран-при Канады

«Безумно сложная гонка». Ландо Норрис — о возможном дожде на Гран-при Канады
Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») высказался о возможной дождевой гонке Гран-при Канады.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Не началось

«Шансы при дожде? Понятия не имею. Мы никогда не ездили [на этих болидах] под дождём. Я не думаю, что кто-то знает, насколько сложно будет пилотировать эти машины в таких условиях. Не то чтобы плохо, а именно насколько сложно.

Я имею в виду, это наша работа, так что ожидания, очевидно, должны быть, но я думаю, это может быть безумно сложная гонка. Сейчас достаточно сложно набрать температуру на мягких шинах, не говоря уже о том, что завтра будет на 10 градусов холоднее и на машинах будут промежуточные и дождевые шины. Так что да, я взволнован. Очень, очень взволнован тем, как всё обернётся», — приводит слова Норриса RacingNews365.

