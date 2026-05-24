«Проблема богатых». Вассёр — о борьбе «Мерседеса» Расселла и Антонелли в спринте Канады

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал борьбу пилотов «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и Джорджа Расселла в спринте Гран-при Канады.

«Борьба «Мерседесов»? Это задача Тото [Вольфа], не моя. Определённо, это проблема богатых, потому что бороться за первые две позиции — это прекрасно (смеётся). Но всё же это сложная ситуация, потому что оба конкурентоспособны. В любой команде может случиться подобное. И такое происходило во всех командах ранее. Гонщики для того и существуют, чтобы добиваться результатов, и из такого соперничества часто рождаются высокие результаты. Нельзя идти против этого. И они справились очень хорошо», — приводит слова Вассёра Canal+.