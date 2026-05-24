«Астон Мартин» получил штраф за небезопасный выпуск Алонсо в квалификации ГП Канады

Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) оштрафовали команду Формулы-1 «Астон Мартин» за небезопасный выпуск Фернандо Алонсо из боксов во время квалификации Гран-при Канады, где он был близок к аварии с Франко Колапинто («Альпин»).

«Команда «Астон Мартин» оштрафована на € 5 тыс. Стюарды заслушали представителя команды, изучили данные видео позиционирования и видеозаписи с онборда автомобиля. Было очевидно, что автомобилю № 43 пришлось резко вывернуть руль и его передние колёса заблокировались, чтобы избежать столкновения с автомобилем № 14. Стюарды определили это как небезопасный выпуск», — говорится в решении стюардов.