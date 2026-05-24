«Астон Мартин» получил штраф за небезопасный выпуск Алонсо в квалификации ГП Канады
Поделиться
Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) оштрафовали команду Формулы-1 «Астон Мартин» за небезопасный выпуск Фернандо Алонсо из боксов во время квалификации Гран-при Канады, где он был близок к аварии с Франко Колапинто («Альпин»).
Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Квалификация
23 мая 2026, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:12.578
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.068
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.151
«Команда «Астон Мартин» оштрафована на € 5 тыс. Стюарды заслушали представителя команды, изучили данные видео позиционирования и видеозаписи с онборда автомобиля. Было очевидно, что автомобилю № 43 пришлось резко вывернуть руль и его передние колёса заблокировались, чтобы избежать столкновения с автомобилем № 14. Стюарды определили это как небезопасный выпуск», — говорится в решении стюардов.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 мая 2026
-
15:13
-
14:50
-
14:38
-
14:26
-
13:40
-
13:25
-
12:49
-
12:16
-
11:52
-
11:19
-
11:00
-
10:42
-
10:17
-
09:43
-
09:30
-
09:29
-
05:27
-
01:55
-
01:35
-
01:27
-
01:23
-
01:19
-
01:15
-
01:09
-
01:03
-
00:50
-
00:39
-
00:29
-
00:18
-
00:02
- 23 мая 2026
-
23:39
-
23:04
-
22:50
-
22:18
-
21:45