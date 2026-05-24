«Пирелли» предупредила команды Ф-1, что дождевые шины окажутся самыми быстрыми в Канаде

Главный инженер «Пирелли» Симоне Берра предупредил команды Формулы-1 о важности дождевых комплектов перед основной гонкой Гран-при Канады, которая ожидается в мокрых условиях.

«Я думаю, это будет идеальный шторм. Потому что у нас низкие температуры и эта трасса требует низкого количества энергии. Если пойдёт дождь, всё будет сложно, потому что, судя по прогнозу, мы ожидаем температуру воздуха в районе 11 или 12 градусов, а температура трассы, если пойдёт дождь, будет примерно такой же.

У нас никогда не было таких условий, мы никогда не разрабатывали шины для таких условий. Будет очень холодно, и я думаю, что на промежуточных шинах будет сложнее, чем на шинах для полного дождя, поскольку у этого состава более низкий рабочий диапазон, поэтому шины для дождя будут страдать меньше.

Есть вероятность, что впервые за последние несколько лет шины для дождя будут быстрее промежуточных. Дело не только в прогреве, потому что суть в том, что если говорить о прогреве, то это занимает пять кругов, в течение которых вы достигаете стабильного состояния, это хорошо для рабочего окна. Если вы начнёте терять температуру и никогда не найдёте способа генерировать температуру, чтобы её вернуть, тогда это становится проблемой, потому что вы начинаете бороться и у вас нет сцепления, так что, по сути, вы не можете ехать при таких низких температурах. Вот почему, по моему мнению, дождевые комплекты здесь — это нужный момент, чтобы они работали правильно.

Мы уже видели два года назад, когда гонка была мокрой, «Хаас» решил использовать шины для дождя на старте, они проехали восемь кругов и были довольно быстры. Так что если в воскресенье пойдёт дождь, мы окажемся в довольно похожей ситуации, и я лично использовал бы шины для дождя», — приводит слова Берры издание RacingNews365.