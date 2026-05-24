Антонелли рассказал о беседе с Вольфом после недовольства Расселом в спринте Канады

19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, выступающий за команду «Мерседес», рассказал о беседе с руководителем немецкого коллектива Тото Вольфом из-за своего недовольства агрессивной обороной со стороны Джорджа Расселла в спринте Гран-при Канады.

«У нас была активная дискуссия, и мы всё прояснили, и теперь всё хорошо. Так что мы всё пересмотрели, и у нас был разговор с Тото, и теперь всё хорошо», — приводит слова Антонелли издание RacingNews365.

После четырёх этапов сезона-2026 и спринта на пятом Антонелли продолжает лидировать в личном зачёте — 106 очков. Его напарник Расселл второй — 88 баллов.