Антонелли рассказал о беседе с Вольфом после недовольства Расселом в спринте Канады

19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, выступающий за команду «Мерседес», рассказал о беседе с руководителем немецкого коллектива Тото Вольфом из-за своего недовольства агрессивной обороной со стороны Джорджа Расселла в спринте Гран-при Канады.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Спринт
23 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
28:50.951
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.272
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.843

«У нас была активная дискуссия, и мы всё прояснили, и теперь всё хорошо. Так что мы всё пересмотрели, и у нас был разговор с Тото, и теперь всё хорошо», — приводит слова Антонелли издание RacingNews365.

После четырёх этапов сезона-2026 и спринта на пятом Антонелли продолжает лидировать в личном зачёте — 106 очков. Его напарник Расселл второй — 88 баллов.

