Экс-пилот Формулы-1 Грожан выступит под номером умершего Кайла Буша в гонке «Инди-500»

40-летний французский гонщик и бывший пилот Формулы-1 Ромен Грожан, выступающий за команду Dale Coyne Racing в IndyCar, выйдет на старт гонки «Инди-500» с номером умершего в возрасте 41 года двукратного чемпиона NASCAR Кайла Буша.

«Ромен Грожан выступит на своей машине под 18-м номером в гонке «Инди-500», как и Кайл Буш в течение 15 лет в Joe Gibbs Racing. Идея принадлежала Таунсенду Беллу, а FOX Sports и JGR помогли воплотить её в жизнь», — говорится в заявлении NASCAR в социальной сети Х.

Французский гонщик квалифицировался 24-м на старт легендарного заезда. Всего в гонке примет участие 33 пилота.