«Они сами не знают». Макс Ферстаппен — о проблемах «Ред Булл» на Гран-при Канады Ф-1

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», высказался о проблемах с болидом RB22 на Гран-при Канады после основной квалификации, где он был недоволен поведением машины.

«Проблемы в квалификации? Они [в команде], должно быть, сами не знают, понятия не имею, всё это немного странно. Я пробовал [их настройки] много раз раньше, но это никогда не работает. Они убеждены, что это направление работает, но очевидно, что верно обратное», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

В квалификации нидерландец показал седьмое время, уступив взявшему поул Джорджу Расселлу из «Мерседеса» 0,329 секунды.