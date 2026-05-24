Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Они сами не знают». Макс Ферстаппен — о проблемах «Ред Булл» на Гран-при Канады Ф-1

«Они сами не знают». Макс Ферстаппен — о проблемах «Ред Булл» на Гран-при Канады Ф-1
Комментарии

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», высказался о проблемах с болидом RB22 на Гран-при Канады после основной квалификации, где он был недоволен поведением машины.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Квалификация
23 мая 2026, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:12.578
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.068
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.151

«Проблемы в квалификации? Они [в команде], должно быть, сами не знают, понятия не имею, всё это немного странно. Я пробовал [их настройки] много раз раньше, но это никогда не работает. Они убеждены, что это направление работает, но очевидно, что верно обратное», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

В квалификации нидерландец показал седьмое время, уступив взявшему поул Джорджу Расселлу из «Мерседеса» 0,329 секунды.

Материалы по теме
В «Макларене» отреагировали на желание Ферстаппена уйти из Ф-1, если регламент не поменяют
Материалы по теме
Кто заменит Ферстаппена? 7 вариантов для «Ред Булл» на случай ухода Макса
Кто заменит Ферстаппена? 7 вариантов для «Ред Булл» на случай ухода Макса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android