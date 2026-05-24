Сайнс — о регламенте: соотношения 60:40 недостаточно, но с ним можно гоняться до 2030 года

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс считает, что новые моторы текущего регламента Формулы-1 с соотношением ДВС и электрической составляющей в 60:40 будут чуть лучше, пока чемпионат не введёт новый регламент. Сейчас соотношение находится на уровне 50:50.

«Есть очень интересное предложение на 2027 год — предложение, которое, на мой взгляд, полностью соответствует тому направлению, по которому должен развиваться этот спорт. Но, к сожалению, как это обычно бывает, в дело вмешиваются политика и индивидуальные интересы производителей, которые будут сопротивляться и пытаться направить ситуацию в ту сторону, которая выгодна именно им.

Я прошу ФИА и ФОМ быть непреклонными в том, что они считают правильным для спорта, даже если потребуется голосование, оставаться верными своим убеждениям и тому, что действительно правильно для Формулы-1. Если бы спросили только гонщиков, мы все поддержали бы движение в этом направлении уже с 2027 года.

Электрическая составляющая должна быть дополнением, а не чем-то, от чего мы зависим, как сейчас. Соотношение 60:40 для пилотов всё равно недостаточно, но с этим можно было бы гоняться до тех пор, пока в 2030 году не вернутся настоящие гонки и настоящие моторы», — приводит слова Сайнса издание FormulaPassion.