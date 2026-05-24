Лоусон — о стычках с Пересом: похоже, это уже становится чем-то постоянным
Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон вновь раскритиковал гонщика «Кадиллак» Серхио Переса после инцидента между гонщиками по ходу спринтерской гонки Гран-при Канады. Новозеландец пытался обогнать мексиканца на прямой перед 11-м поворотом, однако оказался вытеснен на траву.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Спринт
23 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
28:50.951
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.272
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.843

«Очевидно, я пытался прорываться через пелотон с хвоста, и мне просто нужно быть осторожным, когда я гоняюсь с ним. Он довольно агрессивен.

В итоге он вытеснил меня, и я просто решил больше с ним не бороться. Это не стоит того, когда очков за это всё равно нет. Но да, похоже, это уже становится чем-то постоянным, когда я с ним гоняюсь», — приводит слова Лоусона PlanetF1.

Этот инцидент был рассмотрен стюардами. В результате Переса наказали, гонщик получил 10 секунд штрафа в итоговом протоколе.

