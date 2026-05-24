Лоусон — о стычках с Пересом: похоже, это уже становится чем-то постоянным

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон вновь раскритиковал гонщика «Кадиллак» Серхио Переса после инцидента между гонщиками по ходу спринтерской гонки Гран-при Канады. Новозеландец пытался обогнать мексиканца на прямой перед 11-м поворотом, однако оказался вытеснен на траву.
«Очевидно, я пытался прорываться через пелотон с хвоста, и мне просто нужно быть осторожным, когда я гоняюсь с ним. Он довольно агрессивен.
В итоге он вытеснил меня, и я просто решил больше с ним не бороться. Это не стоит того, когда очков за это всё равно нет. Но да, похоже, это уже становится чем-то постоянным, когда я с ним гоняюсь», — приводит слова Лоусона PlanetF1.
Этот инцидент был рассмотрен стюардами. В результате Переса наказали, гонщик получил 10 секунд штрафа в итоговом протоколе.
- 24 мая 2026
-
18:28
-
17:59
-
17:37
-
17:00
-
16:57
-
16:45
-
15:50
-
15:13
-
14:50
-
14:38
-
14:26
-
13:40
-
13:25
-
12:49
-
12:16
-
11:52
-
11:19
-
11:00
-
10:42
-
10:17
-
09:43
-
09:30
-
09:29
-
05:27
-
01:55
-
01:35
-
01:27
-
01:23
-
01:19
-
01:15
-
01:09
-
01:03
-
00:50
-
00:39
-
00:29