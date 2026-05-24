«Ощущения снова как в моём первом сезоне в Формуле-1». Колапинто — о прогрессе «Альпин»

Пилот «Альпин» Франко Колапинто прокомментировал успешную квалификацию Гран-при Канады, по итогам которой сумел расположиться на 10-м месте.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Квалификация
23 мая 2026, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:12.578
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.068
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.151

«Думаю, сегодня был идеальный день. Обе сессии получились очень хорошими — и спринт, и квалификация. В гонке был очень хороший темп, мы были близки к очкам. И сейчас снова атаковали на пределе от начала до конца, показывая очень хорошие круги. У меня была уверенность в машине. И да, я очень доволен результатом.

Мы приложили очень большие усилия, чтобы машина оказалась там, где она сегодня. Все на базе работали невероятно усердно, чтобы мы могли бороться на этих позициях и быть близко к очкам. Так что очень горжусь всеми, горжусь собой, потому что сегодня проделал хорошую работу. И я очень доволен тем, как нам удалось перевернуть ход сезона.

Начало года было тяжёлым, первые три этапа мы испытывали трудности, а теперь у нас уже несколько сильных сессий подряд. Мы конкурентоспособны, впереди, даже на позициях, которые дают очки. Так что я очень счастлив и очень благодарен команде за поддержку.

Ощущения стали больше похожи на мой первый год в Формуле-1, на 2024-й. Чувствую себя хорошо и чувствую, что могу атаковать предел возможностей. В этом году я с самого начала чувствовал себя нормально, просто в первых трёх гонках у нас действительно не было темпа. Тесты прошли хорошо, а сейчас просто всё наконец сошлось воедино. У нас очень хороший темп и сильные результаты», — приводит слова Колапинто официальный сайт Формулы-1.

