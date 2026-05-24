Стролл начнёт Гран-при Канады с пит-лейна

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл будет стартовать в гонке Гран-при Канады с пит-лейна после изменений на его болиде.

Как следует из отчёта технического делегата ФИА, на машине канадца были установлены элементы силовой установки сверх разрешённого лимита на сезон. В частности, Стролл получил четвёртый накопитель энергии при допустимом лимите в три, а также четвёртый блок управляющей электроники, хотя регламент также разрешает использование только трёх таких компонентов за сезон.

Элементы были заменены без одобрения технического делегата, что является нарушением правил закрытого парка. Стандартным наказанием в данной ситуации является старт с пит-лейна.