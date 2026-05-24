Авто Новости

Леклер: это один из худших уикендов в моей карьере. Было ощущение, что я врежусь в стену

Пилот «Феррари» Шарль Леклер крайне жёстко оценил своё выступление после квалификации Гран-при Канады. Гонщик начнёт гонку с восьмого места.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Квалификация
23 мая 2026, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:12.578
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.068
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.151

«Честно, это один из худших уикендов в моей карьере, если вообще не худший.

С первой практики у меня не было ни одного круга, на котором мог бы почувствовать машину. У меня было ощущение, что в каждом повороте я вот-вот врежусь в стену, просто потому что шины полностью находились вне рабочего окна. Ещё и тормоза тоже были вне рабочего диапазона. Ни в один момент не было ощущения, что что-то просто щёлкнуло — и всё встало на свои места.

Но, очевидно, Льюис сумел добиться этого по ходу всей квалификации, а я — нет. Разберу, что могу сделать лучше в таких условиях, чтобы просто заставить эти шины заработать, потому что пока это был настоящий кошмар. Это странно, но сейчас именно в такой ситуации нахожусь, мне нужно над этим работать.

Честно говоря, прямо сейчас у меня просто очень странное ощущение от машины, так что мы проверим всё. Конечно, сам могу сделать что-то лучше, но всё ощущалось очень неправильно», — приводит слова Леклера портал Motorsport Week.

