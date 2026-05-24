Монтойя похвалил Антонелли за агрессию в борьбе с Расселлом и Норрисом

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя положительно оценил действия пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли после спринтерской гонки Гран-при Канады, поддержав его агрессивный стиль борьбы.

«У них лучшая машина, сейчас у него хороший запас. Он пытается и экспериментирует, он молод. Кими не боится идти в атаки, думаю, это действительно круто.

Он был зол и хотел добраться до Джорджа. Это было видно, когда Кими пытался пройти Ландо — это был последний круг, он очень поздно затормозил. Мне это понравилось, это не смущает.

В каком-то смысле мы все хотим это видеть. Не хотим смотреть на парней, которые такие: «Ой, пожалуйста, не гоняйтесь, пожалуйста, не имейте собственного мнения

Потерял ли он голову? Немного. Если бы не терял голову в такие моменты, ты бы не пилотировал такую машину и не был бы хорош в этом деле. Здесь очень много страсти. Кими очень уважает Тото, так что у него есть довольно серьёзное влияние на Кими, в таких ситуациях это очень важно», — приводит слова Монтойи издание RacingNews365.