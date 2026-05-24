Стенсхорне выиграл Гран-при Канады Формулы-2, Данн — второй, Херта — восьмой

В воскресенье, 24 мая, на Международном автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале состоялась основная гонка Гран-при Канады Формулы-2. Первое место занял норвежский пилот Мартиниус Стенсхорне (Rodin Motorsport), второе — ирландец Алекс Данн (Rodin Motorsport). Тройку сильнейших замкнул итальянец Габриэле Мини (MP Motorsport).

Американский гонщик Колтон Херта завершил гонку на восьмой позиции после того, как Ноэль Леон и Йозуа Дюрксен получили штрафы. Из 22 участников в заезде финишировали лишь 14 гонщиков.

Формула-2. Канада. Основная гонка:

1. Мартиниус Стенсхорне (Rodin Motorsport) — 1:03:08.029;

2. Алекс Данн (Rodin Motorsport) +1.0;

3. Габриэле Мини (MP Motorsport) +1.3;

4. Никола Цолов (Campos Racing)— +1.8;

5. Себастьян Монтойя (Prema Racing) +2.0;

6. Киан Шилдс (AIX Racing)— +2.4;

7. Николас Варроне (Van Amersfoort Racing) +2.6;

8. Колтон Херта (Hitech) +5.3;

9. Мари Бойя (Prema Racing) +5.6;

10. Куш Майни (ART Grand Prix) +7.3.