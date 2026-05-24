Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стенсхорне выиграл Гран-при Канады Формулы-2, Данн — второй, Херта — восьмой

Стенсхорне выиграл Гран-при Канады Формулы-2, Данн — второй, Херта — восьмой
Комментарии

В воскресенье, 24 мая, на Международном автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале состоялась основная гонка Гран-при Канады Формулы-2. Первое место занял норвежский пилот Мартиниус Стенсхорне (Rodin Motorsport), второе — ирландец Алекс Данн (Rodin Motorsport). Тройку сильнейших замкнул итальянец Габриэле Мини (MP Motorsport).

Формула-2 2026. Этап 3, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Основная гонка
24 мая 2026, воскресенье. 19:05 МСК
Окончено
1
Мартиниус Стенсхорне
Rodin Motorsport
1:03:08.023
2
Алекс Данн
Rodin Motorsport
1:03:09.100
3
Габриеле Мини
MP Motorsport
1:03:09.336

Американский гонщик Колтон Херта завершил гонку на восьмой позиции после того, как Ноэль Леон и Йозуа Дюрксен получили штрафы. Из 22 участников в заезде финишировали лишь 14 гонщиков.

Формула-2. Канада. Основная гонка:

1. Мартиниус Стенсхорне (Rodin Motorsport) — 1:03:08.029;
2. Алекс Данн (Rodin Motorsport) +1.0;
3. Габриэле Мини (MP Motorsport) +1.3;
4. Никола Цолов (Campos Racing)— +1.8;
5. Себастьян Монтойя (Prema Racing) +2.0;
6. Киан Шилдс (AIX Racing)— +2.4;
7. Николас Варроне (Van Amersfoort Racing) +2.6;
8. Колтон Херта (Hitech) +5.3;
9. Мари Бойя (Prema Racing) +5.6;
10. Куш Майни (ART Grand Prix) +7.3.

Материалы по теме
Официально
Формула-2 ведёт переговоры о постоянном этапе серии в Канаде
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android