Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Не собираюсь врать и строить из себя оптимиста». Бортолето — о стартах «Ауди»

«Не собираюсь врать и строить из себя оптимиста». Бортолето — о стартах «Ауди»
Комментарии

Пилот «Ауди» Габриэл Бортолето признал, что команда, вероятнее всего, вновь потеряет позиции на старте гонки Гран-при Канады из-за сохраняющихся проблем с болидом.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Не началось

«Скорее всего, завтра мы снова потеряем позиции, если только все позади меня не облажаются на старте, а я сам не выдам мегастарт. Это правда! Что я могу сделать? Не собираюсь врать и строить из себя оптимиста, а потом просто терять позиции. Это то, над чем мы работаем, тут не о поиске виноватых, это просто наша проблема, которую нужно решать.

Если честно, очень недоволен этой сессией, недоволен балансом, недоволен тем, как сам пилотировал. Не думаю, что мы выжали максимум из того, что у нас было. Это правда. Машину постоянно сносило во все стороны, ощущение было такое, будто едешь по льду.

Вчера я был гораздо больше доволен балансом, управляемостью силовой установки, всё ощущалось намного более плавным. А сегодня машину постоянно ставило боком, у меня не было уверенности при торможениях, а понижения передач были крайне резкими — в общем, было тяжело», — приводит слова Бортолето издание Motorsport.

Материалы по теме
«Внутри там катастрофа». Ральф Шумахер раскритиковал «Ауди»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android