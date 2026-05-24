«Не собираюсь врать и строить из себя оптимиста». Бортолето — о стартах «Ауди»

Пилот «Ауди» Габриэл Бортолето признал, что команда, вероятнее всего, вновь потеряет позиции на старте гонки Гран-при Канады из-за сохраняющихся проблем с болидом.

«Скорее всего, завтра мы снова потеряем позиции, если только все позади меня не облажаются на старте, а я сам не выдам мегастарт. Это правда! Что я могу сделать? Не собираюсь врать и строить из себя оптимиста, а потом просто терять позиции. Это то, над чем мы работаем, тут не о поиске виноватых, это просто наша проблема, которую нужно решать.

Если честно, очень недоволен этой сессией, недоволен балансом, недоволен тем, как сам пилотировал. Не думаю, что мы выжали максимум из того, что у нас было. Это правда. Машину постоянно сносило во все стороны, ощущение было такое, будто едешь по льду.

Вчера я был гораздо больше доволен балансом, управляемостью силовой установки, всё ощущалось намного более плавным. А сегодня машину постоянно ставило боком, у меня не было уверенности при торможениях, а понижения передач были крайне резкими — в общем, было тяжело», — приводит слова Бортолето издание Motorsport.