Главная Авто Новости

Хэмилтон: «Пирелли» сделали дождевые шины только хуже

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон раскритиковал дождевые шины «Пирелли» для экстремально мокрой трассы, заявив, что в нынешнем виде они не работают.

«Дождевые шины не впечатляют, если говорить, как ситуация изменилась после отказа от термочехлов и перехода к низким температурам прогрева в термочехлах. «Пирелли» пришлось создать шину, которая работала бы с ними, в итоге они сделали её только хуже, так что мы постоянно боремся с шинами, которые не работают.

На моих тестах я добился, чтобы их прогревали до температуры термочехлов, они это сделали. Добился, чтобы для экстремальных дождевых шин вернули термочехлы, они это сделали, но даже этого всё равно недостаточно», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.

