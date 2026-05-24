«Я, пожалуй, очень надолго запомню это число». Антонелли — об упущенном поуле в Канаде

«Я, пожалуй, очень надолго запомню это число». Антонелли — об упущенном поуле в Канаде
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал отставание от поул-позиции в квалификации Гран-при Канады, где уступил напарнику Джорджу Расселлу всего 0,068 секунды. Ровно столько же итальянец уступил в спринт-квалификации.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Квалификация
23 мая 2026, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:12.578
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.068
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.151

«Снова 68 тысячных секунды. Я, пожалуй, очень надолго запомню это число. В целом сессия получилась сложной. Началось всё очень сильно на уже использованных шинах, а затем по ходу сессии темп немного начал уходить.

В третьем сегменте у меня был очень плохой круг, очень плохой первый круг, а на втором просто попытался собрать всё немного лучше. Было очень трудно вывести шины в правильное рабочее окно, особенно на первом быстром круге. Конечно, обидно упустить поул с таким минимальным отставанием, но думаю, это всё равно была достойная сессия, а Джордж проехал отличный круг», — приводит слова Антонелли портал GPblog.

