«Я, пожалуй, очень надолго запомню это число». Антонелли — об упущенном поуле в Канаде

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал отставание от поул-позиции в квалификации Гран-при Канады, где уступил напарнику Джорджу Расселлу всего 0,068 секунды. Ровно столько же итальянец уступил в спринт-квалификации.

«Снова 68 тысячных секунды. Я, пожалуй, очень надолго запомню это число. В целом сессия получилась сложной. Началось всё очень сильно на уже использованных шинах, а затем по ходу сессии темп немного начал уходить.

В третьем сегменте у меня был очень плохой круг, очень плохой первый круг, а на втором просто попытался собрать всё немного лучше. Было очень трудно вывести шины в правильное рабочее окно, особенно на первом быстром круге. Конечно, обидно упустить поул с таким минимальным отставанием, но думаю, это всё равно была достойная сессия, а Джордж проехал отличный круг», — приводит слова Антонелли портал GPblog.