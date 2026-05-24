Стартовая решётка Гран-при Канады Формулы-1

По итогам квалификации Гран-при Канады Формулы-1 сформирована стартовая решётка на основную гонку, которая начнётся в 23:00 мск.
Формула-1. Гран-при Канады. Спринт. Стартовая решётка
1. Джордж Расселл («Мерседес»).
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
3. Ландо Норрис («Макларен»).
4. Оскар Пиастри («Макларен»).
5. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
7. Исак Хаджар («Ред Булл»).
8. Шарль Леклер («Феррари»).
9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).
10. Франко Колапинто («Альпин»).
11. Нико Хюлькенберг («Ауди»).
12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
13. Габриэл Бортолето («Ауди»).
14. Пьер Гасли («Альпин»).
15. Карлос Сайнс («Уильямс»).
16. Оливер Берман («Хаас»).
17. Эстебан Окон («Хаас»).
18. Алекс Албон («Уильямс»).
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
20. Серхио Перес («Кадиллак»).
21. Валттери Боттас («Кадиллак»).
Лэнс Стролл («Астон Мартин») — пит-лейн.