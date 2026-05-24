Президент ФИФА посетил паддок Гран-при Канады и привёз Кубок мира

Президент ФИФА Джанни Инфантино появился в паддоке Гран-при Канады Формулы-1, привезя с собой Кубок мира.

Глава организации побывал боксы команды «Ред Булл» в форме хоккейного клуба «Монреаль Канадиенс», где пообщался с руководителем команды Лораном Мекисом и пилотом Исаком Хаджаром.

Фото: Пресс-служба «Ред Булл»

Инфантино прибыл в Монреаль на фоне подготовки к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдёт в Канаде, США и Мексике.

Лидер чемпионата после четырёх этапов — пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, в активе которого 106 очков. Его напарник Джордж Расселл занимает второе место с 88 очками. Третьим идёт пилот «Феррари» Шарль Леклер, набравший 63 очка.