Гонка «500 миль Индианаполиса» завершилась фотофинишем. Розенквист вырвал победу

В воскресенье, 24 мая, на автодроме «Индианаполис Мотор Спидвей» состоялась гонка IndyCar «500 миль Индианаполиса», победу в которой в фотофинише одержал шведский пилот Meyer Shank Racing Феликс Розенквист, вторым стал американец Дэвид Малукас (Team Penske). Третьим гонку завершил новозеландец Скотт Макглоклин из Team Penske.
Бывшие пилоты Формулы-1 Ромен Грожан и Мик Шумахер завершили гонку на 9-ом и 18-ом местах соответственно.
Результаты «500 миль Индианаполиса»
1. Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) — 200 кругов;
2. Дэвид Малукас (Team Penske) +0.0233;
3. Скотт Макглоклин (Team Penske) +0.4205;
4. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) +0.4271;
5. Маркус Армстронг (Meyer Shank Racing) +0.4360;
6. Ринус Викей (Juncos Hollinger Racing) +1.0760;
7. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) +1.0946;
8. Сантино Ферруччи (AJ Foyt Enterprises) +1.5751;
9. Ромен Грожан (Dale Coyne Racing) +2.0730;
10. Такума Сато (Rahal Letterman Lanigan Racing) +2.4507.