Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гонка «500 миль Индианаполиса» завершилась фотофинишем. Розенквист вырвал победу

Гонка «500 миль Индианаполиса» завершилась фотофинишем. Розенквист вырвал победу
Комментарии

В воскресенье, 24 мая, на автодроме «Индианаполис Мотор Спидвей» состоялась гонка IndyCar «500 миль Индианаполиса», победу в которой в фотофинише одержал шведский пилот Meyer Shank Racing Феликс Розенквист, вторым стал американец Дэвид Малукас (Team Penske). Третьим гонку завершил новозеландец Скотт Макглоклин из Team Penske.

Бывшие пилоты Формулы-1 Ромен Грожан и Мик Шумахер завершили гонку на 9-ом и 18-ом местах соответственно.

Результаты «500 миль Индианаполиса»

1. Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) — 200 кругов;
2. Дэвид Малукас (Team Penske) +0.0233;
3. Скотт Макглоклин (Team Penske) +0.4205;
4. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) +0.4271;
5. Маркус Армстронг (Meyer Shank Racing) +0.4360;
6. Ринус Викей (Juncos Hollinger Racing) +1.0760;
7. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) +1.0946;
8. Сантино Ферруччи (AJ Foyt Enterprises) +1.5751;
9. Ромен Грожан (Dale Coyne Racing) +2.0730;
10. Такума Сато (Rahal Letterman Lanigan Racing) +2.4507.

Материалы по теме
Фото
Ромен Грожан посвятит дизайн номера на «Инди-500» умершему чемпиону NASCAR Кайлу Бушу
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android