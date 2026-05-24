Джордж Расселл, лидировавший на Гран-при Канады, сошёл с дистанции
Поделиться
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, лидировавший в гонке Гран-при Канады, сошёл с дистанции на 31-м круге.
Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
На момент публикации лидирует в гонке Андреа Кими Антонелли («Мерседес»), вторым едет Макс Ферстаппен («Ред Булл»), третьим — Льюис Хэмилтон («Феррари»), четвёртым — Исак Хаджар («Ред Булл»), пятым — Шарль Леклер («Феррари»), шестым — Франко Колапинто («Альпин»), седьмым — Лиам Лоусон («Феррари»), восьмым — Пьер Гасли («Альпин»), девятым — Ландо Норрис («Пиастри»).
Кроме Расселла, к моменту публикации гонка также закончена для Фернандо Алонсо из «Астон Мартина», Алекс Албона («Уильямс») и Арвида Линблада («Рейсинг Буллз»).
Материалы по теме
Комментарии
- 25 мая 2026
-
00:39
-
00:00
- 24 мая 2026
-
23:54
-
23:30
-
22:57
-
22:07Стартовая решётка Гран-при Канады Формулы-1 Официально
-
21:59
-
21:20
-
20:59
-
20:32
-
19:59
-
19:08
-
18:59
-
18:28
-
17:59
-
17:37
-
17:00
-
16:57
-
16:45
-
15:50
-
15:13
-
14:50
-
14:38
-
14:26
-
13:40
-
13:25
-
12:49
-
12:16
-
11:52
-
11:19
-
11:00
-
10:42
-
10:17
-
09:43
-
09:30