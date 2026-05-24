Джордж Расселл, лидировавший на Гран-при Канады, сошёл с дистанции

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, лидировавший в гонке Гран-при Канады, сошёл с дистанции на 31-м круге.

На момент публикации лидирует в гонке Андреа Кими Антонелли («Мерседес»), вторым едет Макс Ферстаппен («Ред Булл»), третьим — Льюис Хэмилтон («Феррари»), четвёртым — Исак Хаджар («Ред Булл»), пятым — Шарль Леклер («Феррари»), шестым — Франко Колапинто («Альпин»), седьмым — Лиам Лоусон («Феррари»), восьмым — Пьер Гасли («Альпин»), девятым — Ландо Норрис («Пиастри»).

Кроме Расселла, к моменту публикации гонка также закончена для Фернандо Алонсо из «Астон Мартина», Алекс Албона («Уильямс») и Арвида Линблада («Рейсинг Буллз»).