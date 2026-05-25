«Донное днище». Комментатор Казанский высказался о форме «Макларенов» на ГП Канады

Популярный спортивный комментатор Денис Казанский, являющийся поклонником команды Формулы-1 «Макларен», высказался о темпе пилотов коллектива Оскара Пиастри и Ландо Норриса в основной гонке Гран-при Канады.
«Как «Макларены» в Канаде» — теперь такое сравнение можно использовать в значении «донное днище», — написал Казанский в своём телеграм-канале.
И Оскар, и Ландо предпочли начать гонку на промежуточных шинах из-за влажности на автодроме имени Жиля Вильнёва. Захватив лидерство после старта Норрис начал терять темп, а Оскар изначально испытывал проблемы с контролем машины и неоднократно просил команду провести пит-стоп. На момент публикации Норрис идёт на восьмом месте, Пиастри — 12-й (Оскар получил также 10 секунд за инцидент с Алексом Албоном из «Уильямса», из-за чего тайский пилот сошёл).
Стартовая решётка Гран-при Канады Формулы-1 Официально
