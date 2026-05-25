Антонелли выиграл Гран-при Канады, Хэмилтон — второй, Ферстаппен — третий. Расселл сошёл

В ночь с 24 на 25 мая на международном автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале прошла основная гонка пятого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 — Гран-при Канады. Победу одержал лидер чемпионата Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса». Льюис Хэмилтон («Феррари») — второй. Третий — Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Формула-1. Гран-при Канады

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 68 кругов.

2.Льюис Хэмилтон («Феррари») +10.768;

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +11.276;

4. Шарль Леклер («Феррари») +44.151;

5. Исак Хаджар («Ред Булл») +1 круг;

6. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг;

7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг;

8. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг;

9. Карлос Сайнс («Уильямс») +1 круг;

10. Оливер Берман («Хаас») +1 круг;

11. Оскар Пиастри («Макларен») +1 круг;

12. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1 круг;

13. Габриэл Бортолето («Ауди»)+2 круга;

14. Эстебан Окон («Хаас») +2 круга;

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +4 круга;

16. Вальттери Боттас («Кадиллак») +4 круга;

Серхио Перес («Кадиллак») — сход (44-й круг);

Ландо Норрис («Макларен») — сход (41-й круг);

Джордж Расселл («Мерседес») — сход (31-й круг) ;

Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сход (28-й круг);

Алекс Албон («Уильямс») — сход (13-й круг);

Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — сход (1-й круг).