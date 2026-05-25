Антонелли выиграл Гран-при Канады, Хэмилтон — второй, Ферстаппен — третий. Расселл сошёл

В ночь с 24 на 25 мая на международном автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале прошла основная гонка пятого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 — Гран-при Канады. Победу одержал лидер чемпионата Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса». Льюис Хэмилтон («Феррари») — второй. Третий — Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
Формула-1. Гран-при Канады
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 68 кругов.
2.Льюис Хэмилтон («Феррари») +10.768;
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +11.276;
4. Шарль Леклер («Феррари») +44.151;
5. Исак Хаджар («Ред Булл») +1 круг;
6. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг;
7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг;
8. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг;
9. Карлос Сайнс («Уильямс») +1 круг;
10. Оливер Берман («Хаас») +1 круг;
11. Оскар Пиастри («Макларен») +1 круг;
12. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1 круг;
13. Габриэл Бортолето («Ауди»)+2 круга;
14. Эстебан Окон («Хаас») +2 круга;
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +4 круга;
16. Вальттери Боттас («Кадиллак») +4 круга;
Серхио Перес («Кадиллак») — сход (44-й круг);
Ландо Норрис («Макларен») — сход (41-й круг);
Джордж Расселл («Мерседес») — сход (31-й круг) ;
Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сход (28-й круг);
Алекс Албон («Уильямс») — сход (13-й круг);
Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — сход (1-й круг).