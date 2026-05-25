Антонелли: борьба с Джорджем и дальше была бы очень классной

19-летний пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал победу на Гран-при Канады, которая стала четвертой подряд для итальянца. Напарник Антонелли Джордж Расселл досрочно завершил гонку на 31-м круге.
«В первую очередь спасибо болельщикам, что пришли. У нас было захватывающее сражение с Джорджем Расселлом — на пределе. Пилотировать было непросто — очень сильные порывы ветра. 10-й поворот был особенно трудным.
Мы с Джорджем шли очень близко друг к другу, жаль, что у него возникли проблемы. Борьба и дальше была бы очень классной. Когда я остался один, старался беречь шины, потому что передняя левая начала гранулироваться. Было ощущение, что шины просто не цепляются. Теперь с нетерпением жду следующей гонки», — сказал Антонелли в эфире Sky Sports.
- 25 мая 2026
Стартовая решётка Гран-при Канады Формулы-1 Официально
