Антонелли: борьба с Джорджем и дальше была бы очень классной

19-летний пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал победу на Гран-при Канады, которая стала четвертой подряд для итальянца. Напарник Антонелли Джордж Расселл досрочно завершил гонку на 31-м круге.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276

«В первую очередь спасибо болельщикам, что пришли. У нас было захватывающее сражение с Джорджем Расселлом — на пределе. Пилотировать было непросто — очень сильные порывы ветра. 10-й поворот был особенно трудным.

Мы с Джорджем шли очень близко друг к другу, жаль, что у него возникли проблемы. Борьба и дальше была бы очень классной. Когда я остался один, старался беречь шины, потому что передняя левая начала гранулироваться. Было ощущение, что шины просто не цепляются. Теперь с нетерпением жду следующей гонки», — сказал Антонелли в эфире Sky Sports.

