«Это вдохновляющий результат». Хэмилтон — о втором месте на Гран-при Канады

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о втором месте на Гран-при Канады. Для британца это лучший результат за карьеру в итальянской команде.

«Должен сказать большое спасибо своей команде. Все встретили меня с распростёртыми объятиями, но прошлый год получился для нас очень трудным. Найти наконец оптимальный баланс и быть конкурентоспособным — это потрясающе. У нас с Максом Ферстаппеном было отличное сражение.

Думаю, это вдохновляющий результат, учитывая, что «Мерседес» привёз на этот этап большой пакет обновлений. У многих здесь были новинки, а мы свои привезли в Майами. Команда упорно работает на базе, надеюсь, скоро мы получим что-нибудь новенькое. Обнадёживает, что на трассе, где важна скорость на прямых, мы смогли добиться такого результата. Но продолжим работать и попытаемся добиться большего», — сказал Хэмилтон в эфире Sky Sports.