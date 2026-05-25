«Это вдохновляющий результат». Хэмилтон — о втором месте на Гран-при Канады
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о втором месте на Гран-при Канады. Для британца это лучший результат за карьеру в итальянской команде.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276

«Должен сказать большое спасибо своей команде. Все встретили меня с распростёртыми объятиями, но прошлый год получился для нас очень трудным. Найти наконец оптимальный баланс и быть конкурентоспособным — это потрясающе. У нас с Максом Ферстаппеном было отличное сражение.

Думаю, это вдохновляющий результат, учитывая, что «Мерседес» привёз на этот этап большой пакет обновлений. У многих здесь были новинки, а мы свои привезли в Майами. Команда упорно работает на базе, надеюсь, скоро мы получим что-нибудь новенькое. Обнадёживает, что на трассе, где важна скорость на прямых, мы смогли добиться такого результата. Но продолжим работать и попытаемся добиться большего», — сказал Хэмилтон в эфире Sky Sports.

