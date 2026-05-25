Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен прокомментировал первый подиум в сезоне и борьбу с Хэмилтоном

Ферстаппен прокомментировал первый подиум в сезоне и борьбу с Хэмилтоном
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал результат Гран-при Канады. Нидерландец занял третье место и впервые поднялся на подиум в текущем сезоне.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276

«У меня сегодня была пара классных сражений, да и в целом гоняться в группе лидеров куда лучше, не так ли? Это наш первый подиум в сезоне, так что результат позитивный. Борьба с Льюисом под конец была и правда захватывающей. Очень здорово быть на подиуме в уикенд, когда очень трудно сделать всё правильно. Наша цель — прогрессировать быстрее соперников. Посмотрим, чего удастся добиться в следующих гонках», — сказал Ферстаппен в эфире канала Sky Sports.

Материалы по теме
Грубейшая ошибка «Макларена» и первый подиум Ферстаппена. Каким был Гран-при Канады
Live
Грубейшая ошибка «Макларена» и первый подиум Ферстаппена. Каким был Гран-при Канады
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android