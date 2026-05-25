Ферстаппен прокомментировал первый подиум в сезоне и борьбу с Хэмилтоном
Поделиться
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал результат Гран-при Канады. Нидерландец занял третье место и впервые поднялся на подиум в текущем сезоне.
Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276
«У меня сегодня была пара классных сражений, да и в целом гоняться в группе лидеров куда лучше, не так ли? Это наш первый подиум в сезоне, так что результат позитивный. Борьба с Льюисом под конец была и правда захватывающей. Очень здорово быть на подиуме в уикенд, когда очень трудно сделать всё правильно. Наша цель — прогрессировать быстрее соперников. Посмотрим, чего удастся добиться в следующих гонках», — сказал Ферстаппен в эфире канала Sky Sports.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 мая 2026
-
02:08
-
02:02
-
01:55
-
01:51
-
01:46
-
01:42
-
01:39
-
01:35
-
01:33
-
01:09
-
01:03
-
00:58
-
00:39
-
00:00
- 24 мая 2026
-
23:54
-
23:30
-
22:57
-
22:07Стартовая решётка Гран-при Канады Формулы-1 Официально
-
21:59
-
21:20
-
20:59
-
20:32
-
19:59
-
19:08
-
18:59
-
18:28
-
17:59
-
17:37
-
17:00
-
16:57
-
16:45
-
15:50
-
15:13
-
14:50
-
14:38