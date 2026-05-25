Ферстаппен прокомментировал первый подиум в сезоне и борьбу с Хэмилтоном

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал результат Гран-при Канады. Нидерландец занял третье место и впервые поднялся на подиум в текущем сезоне.

«У меня сегодня была пара классных сражений, да и в целом гоняться в группе лидеров куда лучше, не так ли? Это наш первый подиум в сезоне, так что результат позитивный. Борьба с Льюисом под конец была и правда захватывающей. Очень здорово быть на подиуме в уикенд, когда очень трудно сделать всё правильно. Наша цель — прогрессировать быстрее соперников. Посмотрим, чего удастся добиться в следующих гонках», — сказал Ферстаппен в эфире канала Sky Sports.