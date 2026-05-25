Джорджа Расселла вызвали к судьям за выброшенный при сходе подголовник

Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл вызван к стюардам Гран-при Канады Формулы-1 за то, что после своего схода выбросил из кокпита на трассу подголовник машины. Тем самым Расселл нарушил статью 12.2.1 Международного спортивного кодекса ФИА, а также стать B1.5.4b регламента Формулы-1.

Вероятнее всего, за свои действия Расселл получит официальное предупреждение или денежный штраф.

Напомним, Расселл перед сходом лидировал в гонке и продолжал сражаться за первое место с партнёром по команде Андреа Кими Антонелли. После схода напарника Антонелли уверенно выиграл гонку и увеличил преимущество в личном зачёте.

