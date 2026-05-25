Общий зачёт Формулы-1: Антонелли оторвался от Расселла на 43 очка

По итогам Гран-при Канады Формулы-1 победитель воскресной гонки Андреа Кими Антонелли ещё увеличил отрыв в личном зачёте от напарника по команде Джорджа Расселла — теперь он составляет уже 43 очка.

Формула-1. Личный зачёт

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 131 очко.

2. Джордж Расселл («Мерседес») — 88.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 75.

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 72.

5. Ландо Норрис («Макларен») — 58.

6. Оскар Пиастри («Макларен») — 48.

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 43.

8. Пьер Гасли («Альпин») — 20.

9. Оливер Берман («Хаас») — 18.

10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 16.

11. Франко Колапинто («Альпин») — 15.

12. Исак Хаджар («Ред Булл») — 14.

13. Карлос Сайнс («Уильямс») — 6.

14. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 5.

15. Габриэл Бортолето («Ауди») — 2.

16. Эстебан Окон («Хаас») — 1.

17. Алекс Албон («Уильямс») — 1.

18. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 0.

19. Валттери Боттас («Кадиллак») — 0.

20. Серхио Перес («Кадиллак») — 0.

21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 0.

22. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 0.

В Кубке конструкторов преимущество «Мерседеса» над «Феррари» достигло 72 баллов, а сама «Скудерия» теперь на 41 очко опережает «Макларен». «Рейсинг Буллз» за счёт сильного этапа опередила «Хаас» и теперь занимает шестое место командного зачёта.

Формула-1. Кубок конструкторов:

1. «Мерседес» — 219 очков.

2. «Феррари» — 147.

3. «Макларен» — 106.

4. «Ред Булл» — 57.

5. «Альпин» — 35.

6. «Рейсинг Буллз» — 21.

7. «Хаас» — 19.

8. «Уильямс» — 7.

9. «Ауди» — 2.

10. «Кадиллак» — 0.

11. «Астон Мартин» — 0.