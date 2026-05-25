«Нет слов». Джордж Расселл отреагировал на собственный сход на Гран-при Канады
Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал собственный сход в гонке Гран-при Канады в момент, когда он лидировал.
Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276
«Всё просто внезапно выключилось. Мотор перестал работать, не было ни электроники, ни должного торможения. У меня нет слов, особо больше нечего сказать.
Но я горжусь своим уикендом. Поул в спринте, победа в спринте, поул к основной гонке, было хорошее сражение с Кими. Не думаю, что со своей стороны мог сделать в этот уикенд больше. Я покидаю Монреаль довольным собой, хотя, конечно, очень разочарованным тем, что произошло. Но что ещё я мог сделать?" — приводит слова Расселла BBC.
Стартовая решётка Гран-при Канады Формулы-1 Официально
