«Нет слов». Джордж Расселл отреагировал на собственный сход на Гран-при Канады

Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал собственный сход в гонке Гран-при Канады в момент, когда он лидировал.

«Всё просто внезапно выключилось. Мотор перестал работать, не было ни электроники, ни должного торможения. У меня нет слов, особо больше нечего сказать.

Но я горжусь своим уикендом. Поул в спринте, победа в спринте, поул к основной гонке, было хорошее сражение с Кими. Не думаю, что со своей стороны мог сделать в этот уикенд больше. Я покидаю Монреаль довольным собой, хотя, конечно, очень разочарованным тем, что произошло. Но что ещё я мог сделать?" — приводит слова Расселла BBC.