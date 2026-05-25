Вольф — о старте «Макларена» на промежуточных шинах: мы этого не поняли

Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал решение конкурентов из «Макларена» начать гонку Гран-при Канады Формулы-1 на промежуточной резине, в то время как большинство пилотов предпочли стартовать на покрышках для сухой трассы. В итоге «Макларен» ошибся и был вынужден проводить ранний пит-стоп, потеряв шансы на высокий результат в гонке.

«Это было интересно, ведь когда ты ставишь на обе свои машины резину, чей выбор выглядит серьёзной игрой на фоне того, что погода улучшалась… Мы этого не поняли, но этот ход мог серьёзно оправдаться», — приводит слова Вольфа BBC.