Джордж Расселл высказался о борьбе с Андреа Кими Антонелли за лидерство в гонке

Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал острую борьбу за лидерство на Гран-при Канады Формулы-1 со своим напарником по немецкой команде Андреа Кими Антонелли. Перед своим сходом из-за технических проблем Расселлу удавалось лидировать, оставляя Антонелли позади. После остановки болида Джорджа на трассе Антонелли уверенно выиграл гонку.

«Думаю, это было здорово. Я правда получал удовольствие — было похоже на времена выступлений в картинге. У нас не было контактов. Было плотно — мне понравилось. В этом суть гонок — вот только я бы хотел, чтобы это продолжалось ещё тридцать кругов», — приводит слова Расселла BBC.