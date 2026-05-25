Джордж Расселл высказался о борьбе с Андреа Кими Антонелли за лидерство в гонке

Джордж Расселл высказался о борьбе с Андреа Кими Антонелли за лидерство в гонке
Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал острую борьбу за лидерство на Гран-при Канады Формулы-1 со своим напарником по немецкой команде Андреа Кими Антонелли. Перед своим сходом из-за технических проблем Расселлу удавалось лидировать, оставляя Антонелли позади. После остановки болида Джорджа на трассе Антонелли уверенно выиграл гонку.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276

«Думаю, это было здорово. Я правда получал удовольствие — было похоже на времена выступлений в картинге. У нас не было контактов. Было плотно — мне понравилось. В этом суть гонок — вот только я бы хотел, чтобы это продолжалось ещё тридцать кругов», — приводит слова Расселла BBC.

