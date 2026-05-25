Леклер: некого винить, кроме меня самого. Это был кошмарный уикенд

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер остался недоволен собственной работой после четвёртого места в гонке Гран-при Канады Формулы-1.

«Некого винить, кроме меня самого. Это был кошмарный уикенд, у меня были просто сумасшедшие проблемы. С первой практики была одна и та же проблема, и я не смог найти решение. Неприятно. Я думал, что когда будет много кругов, то станет гораздо лучше, но я так не поставил шины в рабочее окно и имел нулевую уверенность.

Нам нужны улучшения, чтобы выигрывать гонки, но если посмотреть на Льюиса, то в этот уикенд мы были относительно конкурентоспособными. Он проделал потрясающую работу. Второе место — максимум, чего мы могли добиться", — приводит слова Леклера Sky Sports.