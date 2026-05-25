«Мы выглядели идиотами». Пиастри объяснил старт на промежуточных шинах

Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал решение команды поставить ему и Ландо Норрису промежуточные шины на старт Гран-при Канады, в то время как все основные соперники предпочли стартовать на шинах для сухого асфальта и оказались правы.

«Шёл дождь, и между моментом исполнения гимна и тем, как я залез в машину, на земле было довольно мокро. Мы чётко мог сказать, где мокро и где сухо. Доехать до решётки на сликах было непросто — было сложно нажимать полный газ.

К сожалению для нас, дождь прекратился. Если бы он продолжался чуть дольше, бы мы смотрелись как герои. Не вышло — и мы выглядели идиотами", — приводит слова Пиастри Sky Sports.