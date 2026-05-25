«Мы выглядели идиотами». Пиастри объяснил старт на промежуточных шинах
Поделиться
Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал решение команды поставить ему и Ландо Норрису промежуточные шины на старт Гран-при Канады, в то время как все основные соперники предпочли стартовать на шинах для сухого асфальта и оказались правы.
Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276
«Шёл дождь, и между моментом исполнения гимна и тем, как я залез в машину, на земле было довольно мокро. Мы чётко мог сказать, где мокро и где сухо. Доехать до решётки на сликах было непросто — было сложно нажимать полный газ.
К сожалению для нас, дождь прекратился. Если бы он продолжался чуть дольше, бы мы смотрелись как герои. Не вышло — и мы выглядели идиотами", — приводит слова Пиастри Sky Sports.
Комментарии
- 25 мая 2026
-
02:08
-
02:02
-
01:55
-
01:51
-
01:46
-
01:42
-
01:39
-
01:35
-
01:33
-
01:09
-
01:03
-
00:58
-
00:39
-
00:00
- 24 мая 2026
-
23:54
-
23:30
-
22:57
-
22:07Стартовая решётка Гран-при Канады Формулы-1 Официально
-
21:59
-
21:20
-
20:59
-
20:32
-
19:59
-
19:08
-
18:59
-
18:28
-
17:59
-
17:37
-
17:00
-
16:57
-
16:45
-
15:50
-
15:13
-
14:50
-
14:38